Две страсти: пилот снимает в небе захватывающие фото

Профессия пилота дает отличную возможность посмотреть мир - в том числе, и с высоты. Уникальные виды открываются пилотам южноамериканской авиакомпании, которые становятся свидетелями впечатляющих бурь, довольно часто происходящих в регионе.
Одним из таких счастливчиков стал Борха Лопез - пилот «Ecuador Airlines». В свободное от работы время он отправляется в полеты вместе со своей фотокамерой и запечатлевает захватывающие кадры с грозовыми облаками и разрядами молний.
Несмотря на то, что фотографии выглядят спокойными, Борха рассказывает, что не так просто заснять бурю: «Бури - умные, так как разряды молний происходят очень быстро. Нет штатива, а внутреннее освещение дает большое отражение».
Борха открыл «The Washington Post», что ему нравится фотографировать бури, так как это позволяет почувствовать их силу, в то же время находясь в безопасности в кабине пилота.