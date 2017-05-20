Две страсти: пилот снимает в небе захватывающие фото

 

Фото: instagram.com/santiagoborja

Профессия пилота дает отличную возможность посмотреть мир - в том числе, и с высоты. Уникальные виды открываются пилотам южноамериканской авиакомпании, которые становятся свидетелями впечатляющих бурь, довольно часто происходящих в регионе.

Одним из таких счастливчиков стал Борха Лопез - пилот «Ecuador Airlines». В свободное от работы время он отправляется в полеты вместе со своей фотокамерой и запечатлевает захватывающие кадры с грозовыми облаками и разрядами молний.

Несмотря на то, что фотографии выглядят спокойными, Борха рассказывает, что не так просто заснять бурю: «Бури - умные, так как разряды молний происходят очень быстро. Нет штатива, а внутреннее освещение дает большое отражение».

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Борха открыл «The Washington Post», что ему нравится фотографировать бури, так как это позволяет почувствовать их силу, в то же время находясь в безопасности в кабине пилота.

Another Atlantic sunrise, time zone unknown...

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Amazing this is just water vapor #storm #clouds #lightning #santiagoborja

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Oceanic Sunset. Reaching the caribbean

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Same storm, this time with #InCloud #Lightning #amazonia

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The sun sets in the Capital City #Quito #Ecuador

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