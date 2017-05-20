Две страсти: пилот снимает в небе захватывающие фото

Профессия пилота дает отличную возможность посмотреть мир - в том числе, и с высоты. Уникальные виды открываются пилотам южноамериканской авиакомпании, которые становятся свидетелями впечатляющих бурь, довольно часто происходящих в регионе.

Одним из таких счастливчиков стал Борха Лопез - пилот «Ecuador Airlines». В свободное от работы время он отправляется в полеты вместе со своей фотокамерой и запечатлевает захватывающие кадры с грозовыми облаками и разрядами молний.

Несмотря на то, что фотографии выглядят спокойными, Борха рассказывает, что не так просто заснять бурю: «Бури - умные, так как разряды молний происходят очень быстро. Нет штатива, а внутреннее освещение дает большое отражение».

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Борха открыл «The Washington Post», что ему нравится фотографировать бури, так как это позволяет почувствовать их силу, в то же время находясь в безопасности в кабине пилота.

Another Atlantic sunrise, time zone unknown... A post shared by Santiago Borja (@santiagoborja) on Jan 15, 2017 at 5:09am PST

Amazing this is just water vapor #storm #clouds #lightning #santiagoborja A post shared by Santiago Borja (@santiagoborja) on Feb 16, 2017 at 3:33pm PST

I've never seen lightning like this one. What sets the path of lightning? Taken over ecuadorean Amazonia on a hot evening enroute to Europe #lightning #storm #weather #nature Thanks to Captain @mberrezueta for flying the 180 Ton tripod! A post shared by Santiago Borja (@santiagoborja) on Feb 22, 2017 at 5:35am PST

Oceanic Sunset. Reaching the caribbean A post shared by Santiago Borja (@santiagoborja) on Mar 2, 2017 at 4:09am PST

Same storm, this time with #InCloud #Lightning #amazonia A post shared by Santiago Borja (@santiagoborja) on Mar 3, 2017 at 11:25am PST

The sun sets in the Capital City #Quito #Ecuador A post shared by Santiago Borja (@santiagoborja) on Mar 30, 2017 at 2:10pm PDT

Speaking of #lightning that light up the entire coast. Descending into #Guayaquil #Ecuador with heavy storms all around the country. #commuting A post shared by Santiago Borja (@santiagoborja) on Apr 12, 2017 at 6:20pm PDT

Crusing out of Quito International Airport. Great view from the central observer's seat you get onboard #airbus #aircraft. Great job from the #crew flying away from the storms. A post shared by Santiago Borja (@santiagoborja) on Apr 18, 2017 at 4:53pm PDT

Arriving at #UIO as a passenger onboard an #airbus right before those #clouds mess up the airport. #commuting #CB #CloudCeiling A post shared by Santiago Borja (@santiagoborja) on Apr 20, 2017 at 7:06pm PDT