Экс-глава ФБР даст показания по делу о вмешательстве РФ в выборы в США

Бывший глава ФБР Джеймс Коми даст публичные показания на слушаниях в комитете по разведке Сената по делу о возможном вмешательстве России в президентские выборы США. Об этом сообщили сопредседатели комитета от республикацев Ричард Берр и представитель демократов Марк Уонер, передает CNN.

По их словам, заседание будет проведено после Дня поминовения 29 мая. Точная дата пока не определена.

«Комитет хочет получить признание от бывшего главы ФБР о его роли в оценке действий разведки по вопросу о вмешательстве России в выборы, которые прошли в США в 2016 году. Я надеюсь, что мы внесем ясность для народа Америки в недавние события, которые широко освещаются в СМИ», — заявил Берр.

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