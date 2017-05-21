Британия пригрозила отказаться от переговоров по Brexit

Британские власти откажутся от переговоров по Brexit, если Евросоюз будет настаивать на требовании выплатить 100 млрд евро компенсации. Об этом заявил министр по вопросам выхода страны из ЕС Дэвид Дэвис.

По его словам, даже 1 млрд фунтов стерлингов — слишком большая плата за выход из ЕС. Он отметил, что странам ЕС придется изменить свою позицию, если они не хотят, чтоьы переговоры «превратились в хаос».

Как пишет The Sunday Times, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй также считает, что ранее уплаченные Лондоном деньги должны учитываться при расчете суммы компенсации за Brexit.

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Высокопоставленный представитель ЕС ответил, что шансы на выход Великобритания из ЕС без заключения новых соглашений теперь «превышают 50%».

Ранее газета Financial Times сообщила, что Брюссель может повысить «цену» за выход и ЕС. Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер оценивал стоимость выхода из ЕС для Великобритании в 60 млрд евро, однако из-за жесткой позицией Германии и Франции эта сумма может достичь 100 млрд евро.

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