Эрдоган предъявил ЕС очередной ультиматум

Президент Турции Реджеп Эрдоган
 

Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото: Sergey Guneev / Sputnik

Анкара не будет терпеть двуличную политику Евросоюза. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на внеочередном съезде правящей Партии справедливости и развития, сообщает Anadolu.

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«Мы не обязаны терпеть двуличие ЕС, неуважение к Турции и достоинству турецкого народа. Либо Евросоюз сдержит обещание и подпишет соглашение о либерализации визового режима с Турцией, выделит обещанные средства на поддержку беженцев и устранит препятствия на переговорах по вступлению Анкары в ЕС, либо каждый пойдет своей дорогой», — подчеркнул Эрдоган.

В то же время он отметил, что Турция, несмотря ни на что, выступает за сближение с Евросоюзом. «Последнее слово в этом вопросе за ЕС», — добавил президент Турции.

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