Виновник убийства российского пилота в Сирии Челик приговорен к пяти годам

Гражданин Турции Альпарслан Челик, взявший на себя ответственность за убийство пилота Су-24 Олега Пешкова, приговорен за незаконное владение оружием. Об этом сообщил СМИ адвокат подсудимого.
Приговором суда Челику, который входил в протурецкое повстанческое формирование на севере Сирии, назначено пять лет лишения свободы.
Фигурантами процесса, стартовавшего в ноябре, вместе с предполагаемым убийцей летчика, проходят еще 12 человек.
24 ноября 2015 года турецкий истребитель F-16 сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24. После катапультирования летчик Олег Пешков был расстрелян с земли. О причастности к убийству россиянина заявил гражданин Турции Альпарслан Челик, но прокуратура Измира сняла с него обвинения из-за «недостаточности улик».
В июне 2016 года президент Реджеп Тайип Эрдоган направил Владимиру Путину письмо, в котором извинился за гибель пилота.Еще по этой теме