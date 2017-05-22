Виновник убийства российского пилота в Сирии Челик приговорен к пяти годам

Гражданин Турции Альпарслан Челик, взявший на себя ответственность за убийство пилота Су-24 Олега Пешкова, приговорен за незаконное владение оружием. Об этом сообщил СМИ адвокат подсудимого.

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Приговором суда Челику, который входил в протурецкое повстанческое формирование на севере Сирии, назначено пять лет лишения свободы.

Фигурантами процесса, стартовавшего в ноябре, вместе с предполагаемым убийцей летчика, проходят еще 12 человек.

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24 ноября 2015 года турецкий истребитель F-16 сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24. После катапультирования летчик Олег Пешков был расстрелян с земли. О причастности к убийству россиянина заявил гражданин Турции Альпарслан Челик, но прокуратура Измира сняла с него обвинения из-за «недостаточности улик».

В июне 2016 года президент Реджеп Тайип Эрдоган направил Владимиру Путину письмо, в котором извинился за гибель пилота.

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