Reuters: Россия блокировала часть транзита через Латвию

Российская железнодорожная монополия РЖД не согласовывает большинство заявок железнодорожных операторов на перевозку грузов в направлении латвийских портов без объяснения причин, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Источники говорят, что РЖД начала отклонять часть заявок в апреле, но самый большой процент отказов - в мае. Их слова подтверждаются статистикой железнодорожных перевозок угля, нефтепродуктов и металлов. РЖД сообщила, что не вводила ограничений и отдельно рассматривает каждый конкретный случай.

В марте 2017 года в адрес портов Вентспилса и Риги было отправлено 1,2 миллиона тонн этих грузов, в апреле - 750 700 тонн, а за период с 1 по 15 мая - только 45 700, свидетельствуют данные железнодорожной статистики. Поставки большинства видов грузов в первой половине мая полностью прекратилась, остались только небольшие объемы чугуна в Вентспилсе и нефтепродуктов в Риге, пишет Investing.com.

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Основные терминалы, через которые переваливаются грузы из РФ, находятся в портах Вентспилса и Риги. В прошлом году через порт Вентспилса прошло 18,8 миллиона тонн грузов, из которых как минимум 3,6 миллиона тонн (без учета минудобрений и нефтехимии) пришло по железной дороге из РФ. В Рижском порту всего было перевалено 37,1 миллиона тонн, в том числе как минимум 4,9 миллиона тонн железнодорожных грузов из России.

Источники, среди которых есть сотрудники железнодорожных операторов, грузоотправителей и трейдеры, говорят, что РЖД либо не объясняет причин отклонения заявок, либо сообщает о проведении летних путевых работ.

«Сейчас оформляют заявки на уголь и минудобрения только на 10 процентов от поданных объемов», - сказал один из железнодорожных операторов.

«Все очень серьезно, и говорят, что надолго. Никто не знает, сколько (такая ситуация) продлится, и что с этим делать»,

- сказал трейдер.

«Уралхим», владеющий контрольными долями в терминалах по перевалке удобрений в Риге и Вентспилсе общей мощностью 3 миллиона тонн в год, отказался от комментариев.

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«РЖД ограничений по направлению в Латвию не вводилось, нужно рассматривать каждый конкретный случай отказа в согласовании»

, - ответил Reuters представитель компании.

Директор по маркетингу Рижского свободного порта Эдгарс Суна подтвердил Reuters, что с середины апреля грузопоток из РФ упал по сравнению с запланированным на 45-50 процентов.

Сокращение объемов перевозок со стороны РЖД - «наказание за газовую трубу», сказал один из источников в отрасли

. Речь идет об ответной реакции РФ на решение правительства Латвии не поддерживать проект «Северный поток-2», сказал второй источник.

Строительство газопровода «Северный поток-2» мощностью 55 миллиардов кубометров наполовину финансируется «Газпромом», который получит возможность продавать газ в Европу, минуя транзит через Украину.

Ранее на пресс-конференции мэр Вентспилса Айварс Лембергс заявлял, что он ждал сокращения грузопотока со стороны России в ответ на решение латвийского правительства не поддерживать Северный поток-2.

«Россия обязательно отреагирует», - сказал он.

Российские СМИ сообщали ранее, что Вентспилсский порт и два его терминала - Noord Natie Ventspils Terminals и Eurohome Latvija - получили приглашение участвовать в строительстве газопровода «Северный поток-2».

Правительство Латвии решило не поддерживать проект, сославшись на риски для национальной безопасности, а также обеспечить голосование представителей государства в совете директоров Свободного порта Вентспилс против участия в строительстве газопровода.

Суна из Рижского порта не стал комментировать связь сокращения грузопотока и решения правительства Латвии о проекте Северный поток.

Сокращение объемов во многом объясняется желанием РФ развернуть грузопотоки в российские порты, сказал он.

«Здесь нет ничего нового. Вполне возможно, что сейчас это (снижение объемов и решение правительства не поддерживать «Северный поток-2«) просто совпало», - сказал он.

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