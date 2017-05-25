Власти Британии сообщили о предотвращении пяти терактов

С момента теракта в Лондоне в марте текущего года и вплоть до недавнего взрыва в Манчестере спецслужбы Британии предотвратили пять терактов, сообщили в британском правительстве.

Таким образом, за пять лет с 2013 года число предотвращенных терактов достигло 18, в то время как глава МВД Амбер Радд накануне заявляла о 13 атаках, которых удалось избежать за этот период.

По данным телеканала Sky News, служба контрразведки Ми-5 имеет дело «с беспрецедентным уровнем угрозы», ведет 500 различных расследований, под наблюдением находятся три тысячи человек.

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«Салман Абеди (исполнитель теракта в Манчестере) был одним из бывших объектов интереса, степень исходящего (от него)… риска оставалась под вопросом», — приводит телеканал слова источника в разведке.

Взрыв произошел на стадионе «Манчестер Арена» в ночь на 23 мая после концерта певицы Арианы Гранде, на котором присутствовали несколько тысяч человек, в том числе много детей и подростков. По последним данным, погибли 23 человека, еще 64 остаются в больницах. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство».

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