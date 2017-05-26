Лидеры G7 подписали декларацию по борьбе с терроризмом и вооруженным экстремизмом, передает Reuters.

Подписание документа произошло по итогам рабочей сессии, состоявшейся в рамках саммита лидеров «группы семи» - Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.

Главным инициатором декларации, как сообщает ТАСС, стала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. С такой инициативой она выступила спустя несколько дней после совершенного в Великобритании самого крупного теракта за последние 12 лет.

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Лидеры «семерки», а также председатель Евросовета Дональд Туск и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер перед телекамерами поставили подписи под документом, который был внесен по предложению председательствующей Италии.

«Мы выведем борьбу с терроризмом на более высокий уровень, без устали предотвращая, расследуя теракты, преследуя их исполнителей и тех, кто их поддерживает... Мы будем стремиться к коллективному подходу по устранению риска, который представляют иностранные наемники после того, как они покидают театр военных действий», - говорится в тексте подписанной декларации.

Это намерение лидеры стран «семерки» собираются исполнять, «направив совместно ресурсы для того, чтобы повысить способность ответных действий транзитных стран и государств, куда направляются наемники или куда они возвращаются».

По данным Европола, общая численность европейцев, уехавших на Ближний Восток, чтобы воевать на стороне террористической организации «Исламское государство», составляет около пяти тысяч человек.

Многие из них погибли, часть вернулась, однако около половины - еще нет, и этот факт в G7 называют очень серьезной угрозой для безопасности на многие годы вперед.

Премьер-министр Италии Паоло Джентилони подчеркнул, что подписанная декларация является «сильным сигналом солидарности с Великобританией после теракта в Манчестере».

«Я хочу поблагодарить всех лидеров, мы показали наше единство и нашу решимость в дальнейшей борьбе с терроризмом, и после произошедшего в Манчестере это еще и послание дружбы и близости Великобритании. Спасибо, Тереза», - отметил он, обращаясь к премьеру Британии (цитата по РИА «Новости»).

Мэй, в свою очередь, в ответ поблагодарила коллег за поддержку после «ужасающего теракта».

Кроме того, Джентилони отметил, что «на полях» G7 идет «прямая и откровенная дискуссия». «Но она трансформируется в сведение позиций по основным вопросам - от кризисов в Ливии и Сирии до ситуации в КНДР, по темам торговли, над которыми мы продолжаем работу. Главное, что вырабатывается платформа, на которой мы будет продолжать вести работу», - пояснил Джентилони.

При этом он признал, что до сих пор остается «подвешенным» вопрос о климате. «Приостановлено обсуждение по климату и Парижскому соглашению. Но США продемонстрировали, что находятся в процессе обдумывания этого вопроса», - добавил Джентилони.

Саммит «Большой семерки» открылся в пятницу, 26 мая, в городе Таормина на Сицилии, на следующий день после завершившегося в Брюсселе краткого саммита НАТО. Во встрече G7 принимают участие лидеры США, Канады, Великобритании, Франции, Германии, Италии и Японии. Главной темой саммита была объявлена проблема международного терроризма.

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