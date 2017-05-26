Лидеры G7 подписали декларацию по борьбе с терроризмом

 

Фото: JONATHAN ERNST / REUTERS

Лидеры G7 подписали декларацию по борьбе с терроризмом и вооруженным экстремизмом, передает Reuters.

Подписание документа произошло по итогам рабочей сессии, состоявшейся в рамках саммита лидеров «группы семи» - Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.

Главным инициатором декларации, как сообщает ТАСС, стала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. С такой инициативой она выступила спустя несколько дней после совершенного в Великобритании самого крупного теракта за последние 12 лет.

Реклама

Лидеры «семерки», а также председатель Евросовета Дональд Туск и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер перед телекамерами поставили подписи под документом, который был внесен по предложению председательствующей Италии.

«Мы выведем борьбу с терроризмом на более высокий уровень, без устали предотвращая, расследуя теракты, преследуя их исполнителей и тех, кто их поддерживает... Мы будем стремиться к коллективному подходу по устранению риска, который представляют иностранные наемники после того, как они покидают театр военных действий», - говорится в тексте подписанной декларации.

Это намерение лидеры стран «семерки» собираются исполнять, «направив совместно ресурсы для того, чтобы повысить способность ответных действий транзитных стран и государств, куда направляются наемники или куда они возвращаются».

По данным Европола, общая численность европейцев, уехавших на Ближний Восток, чтобы воевать на стороне террористической организации «Исламское государство», составляет около пяти тысяч человек.

Многие из них погибли, часть вернулась, однако около половины - еще нет, и этот факт в G7 называют очень серьезной угрозой для безопасности на многие годы вперед.

Премьер-министр Италии Паоло Джентилони подчеркнул, что подписанная декларация является «сильным сигналом солидарности с Великобританией после теракта в Манчестере».

«Я хочу поблагодарить всех лидеров, мы показали наше единство и нашу решимость в дальнейшей борьбе с терроризмом, и после произошедшего в Манчестере это еще и послание дружбы и близости Великобритании. Спасибо, Тереза», - отметил он, обращаясь к премьеру Британии (цитата по РИА «Новости»).

Мэй, в свою очередь, в ответ поблагодарила коллег за поддержку после «ужасающего теракта».

Кроме того, Джентилони отметил, что «на полях» G7 идет «прямая и откровенная дискуссия». «Но она трансформируется в сведение позиций по основным вопросам - от кризисов в Ливии и Сирии до ситуации в КНДР, по темам торговли, над которыми мы продолжаем работу. Главное, что вырабатывается платформа, на которой мы будет продолжать вести работу», - пояснил Джентилони.

При этом он признал, что до сих пор остается «подвешенным» вопрос о климате. «Приостановлено обсуждение по климату и Парижскому соглашению. Но США продемонстрировали, что находятся в процессе обдумывания этого вопроса», - добавил Джентилони.

Саммит «Большой семерки» открылся в пятницу, 26 мая, в городе Таормина на Сицилии, на следующий день после завершившегося в Брюсселе краткого саммита НАТО. Во встрече G7 принимают участие лидеры США, Канады, Великобритании, Франции, Германии, Италии и Японии. Главной темой саммита была объявлена проблема международного терроризма.

Еще по этой теме
Белый дом объяснил инцидент с Трампом и премьером Черногории

Белый дом объяснил инцидент с Трампом и премьером Черногории

Трамп на саммите НАТО предупредил об угрозе со стороны России

Трамп на саммите НАТО предупредил об угрозе со стороны России

Этот неловкий момент: Трамп оттолкнул вставшего перед ним премьер-министра Черногории

Этот неловкий момент: Трамп оттолкнул вставшего перед ним премьер-министра Черногории



Еще по этой теме
Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Lapmežciems, 170000 EUR
Дом
Дом, Jelgava, 169000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 30000 EUR

reklama.vesti.lv

Машину с пончиками атаковал голодный медведь Hi-Tech

Машину с пончиками атаковал голодный медведь

В Москве прошли обыски в квартире режиссера Серебренникова Showbiz

В Москве прошли обыски в квартире режиссера Серебренникова

Зонд Juno записал космическую «песню» Юпитера Hi-Tech

Зонд Juno записал космическую «песню» Юпитера

Как двойняшки! 55-летняя Андреева выглядит ровесницей дочери Showbiz

Как двойняшки! 55-летняя Андреева выглядит ровесницей дочери

7 лайфхаков для удобства и порядка в доме: спасибо скажете! Wo&Men

7 лайфхаков для удобства и порядка в доме: спасибо скажете!

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
87 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
TEHNISKĀ ATBALSTA UN IT SPECIĀ ...
TEHNISKĀ ATBALSTA UN IT SPECIĀ ...
SOFTWARE SPECIALIST WITH FOCUS ...
SOFTWARE SPECIALIST WITH FOCUS ...
PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
BAĻĶU IEPIRKUMU SPECIĀLISTU (D ...
BAĻĶU IEPIRKUMU SPECIĀLISTU (D ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 