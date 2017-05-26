Макрон победил Трампа в «битве рукопожатий»

После того, как Дональд Трамп стал президентом, официальные встречи мирового уровня стали значительно интереснее как для журналистов, так и для обычных людей. На этот раз своеобразным героем саммита НАТО в Брюсселе стал лидер Франции Эммануэль Макрон.

Так, во время встречи он дал понять американскому коллеге, что не считает его самой важной персоной, и сначала поздоровался с канцлером Германии Ангелой Меркель, тогда как Трампу пришлось ждать своей очереди.

На этом Макрон не успокоился и устроил с президентом США «баттл» - они обменялись столь сильными рукопожатиями, что президенту США пришлось буквально выдергивать свою руку из ладони оппонента.

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В свою очередь Макрон отпускать руку американского коллеги не хотел, сообщает Reuters.

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