Стрелявший по военнослужащим эстонец: меня довели

На днях в Эстонии произошел конфликт между участвовавшими в учениях «Весенний шторм» военнослужащими и местным жителем 56-летним Иво Лыыником, который схватился за ружье, погнался за солдатами, преградил им дорогу и произвел несколько выстрелов в воздух.

Мужчина рассказал Postimees, что ничего не имеет против Сил обороны Эстонии, но в тот день у него произошло сразу несколько конфликтов с военными, что в итоге вывело его из себя.

«Все наваливалось и наваливалось, как на конвейере. В итоге моя чаша терпения была переполнена. Последней каплей стало то, что по двору моего хутора проехали два армейских внедорожника в то время, когда на улице играли внуки», - рассказал Лыыник.

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По словам мужчины, все началась еще в понедельник, когда он увидел, как из леса на поле выехали два военных ATV и потом скрылись. «Я осмотрел лес и увидел, что некоторые деревья повреждены. Это меня разозлило.

Ради чего я тут лес выращиваю, если его просто так давят?» - рассказал он.

Мужчина рассказал о случившемся представителям военной полиции и они пообещали, что во вторник с ним свяжется майор Вильяр Кург, чтобы уладить ситуацию.

Однако утром мужчина увидел, что около его хутора начинает собираться тяжелая военная техника. «Приехали несколько бронемашин, грузовиков и даже два танка», - отметил он. Приехал и майор Вильяр Кург. Вместе с ним Лыыник отправился к военным.

Пока майор беседовал с другим офицером, мужчина направился к одной из армейских машин и стал спрашивать, что солдаты тут делают. «Я им сказал - уезжайте отсюда. Это моя земля и у меня тут растет лес», - сказал мужчина, добавив, что эмоции били через край и разговор превратился в словесную перепалку.

Тем временем майор Кург договорился, чтобы в лесу Лыыника были посажены новые деревья, и инцидент на тот момент был исчерпан.

Однако, как выяснилось, это было только начало. После этого во двор хутора сначала зашли военные, которые готовились к сражению, а потом над домом пролетели вертолеты Black Hawk. Было так шумно, что стекла в окнах задрожали. Приезжало еще одно подразделение военных, которое занимается оказанием психологической помощи.

Однако окончательно из себя мужчину вывел инцидент, который произошел вечером, когда по двору его хутора промчались два военных внедорожника.

«Они гнали вовсю, только пыль стояла.

Во дворе можно ехать со скоростью 20 км/ч, а они ехали 50. Я поднял руку, чтобы их остановить, но они не снижая скорости поехали дальше.

В это время во дворе были мои внуки – одному из них год, другой дошкольного возраста», - отметил мужчина.

Именно это и вывело Лыыника из себя. «Стресс был такой, что я побежал в дом и схватил карабин», - сказал он, добавив, что прыгнул в свой внедорожник Mitsubishi L200 и начал погоню.

В итоге он перегородил военным дорогу, выскочил из автомобиля и сразу выстрелил в воздух. По его словам, разговор с военными не был долгим.

«Я спросил их о том, что они тут делают. Ездят по моему двору, подвергают опасности моих внуков. Их было по четыре человека в каждой машине. На внедорожниках были установлены пулеметы, а в руках у каждого были автоматы», - отметил Лыыник. По его словам, на этом все закончилось и военные, что-то ответив, уехали.

После этого к мужчине домой приехала полиция, военная полиция и машины Генштаба Сил обороны Эстонии. В итоге Лыыника попросили показать разрешение на оружие и забрали все его четыре охотничьих ружья.

«Я не считают, что сделал что-то неправильно. Я не оправдываю свои действия, но меня довели», - заключает он.

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