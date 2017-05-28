Меркель призвала европейцев рассчитывать только на собственные силы

«Времена, когда мы могли полностью полагаться на других, прошли», - заявила Ангела Меркель по итогам саммитов НАТО и G7. Теперь европейцы могут рассчитывать только на себя, отметила немецкий канцлер.

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) по итогам саммитов НАТО и G7 заявила, что европейцы должны учиться больше рассчитывать на собственные силы. «Мы, европейцы, должны взять собственную судьбу в свои руки. Времена, когда мы могли полностью полагаться на других, прошли», - заявила немецкий канцлер в воскресенье, 28 мая, в Мюнхене, добавив, что к такому выводу подтолкнули ее события последних дней.

Саммит «большой семерки», прошедший накануне в городке Таормина на острове Сицилия, едва не закончился провалом из-за конфронтационного курса новой администрации США в ряде важных вопросов. В частности, мировые лидеры не смогли согласовать позицию о мерах по борьбе с глобальным потеплением, а также, вопреки ожиданиям, не договорились о конкретных мерах по борьбе с голодом в Африке. На предшествовавшем встрече G7 саммите НАТО глава Белого дома в ультимативной форме требовал от союзников увеличить расходы на оборону.

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«То, что мы наблюдали на саммитах, не соответствовало ни интеллектуальному, ни любому другому потенциалу, которого мы могли бы ожидать от США и президента этой страны», - заявил внешнеполитический эксперт фракции правящего блока ХДС/ХСС Юрген Хардт (Jürgen Hardt), координирующий «трансатлантические» связи. А председатель фракции «левых» в бундестаге Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht) предложила распустить саммит «большой семерки» и направить освободившиеся деньги на помощь голодающим детям Йемена.

В Мюнхене Меркель вместе с премьер-министром Баварии Хорстом Зеехофер (Horst Seehofer) приняла участие в предвыборном мероприятии в «пивном шатре».

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