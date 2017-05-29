СМИ: Британскую разведку три раза предупреждали по поводу смертника из Манчестера

Террорист из Манчестера Салман Абеди
 

Террорист из Манчестера Салман Абеди. Фото: AFP/Scanpix

Британскую разведслужбу как минимум трижды предупреждали об экстремистских взглядах предполагаемого террориста из Манчестера Салмана Абеди.

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Информацию об этом передали в Лондон в январе, пишет BBC. В частности, двое знакомых Абеди во время его обучения в колледже звонили на горячую линию по борьбе с терроризмом.

В Манчестере собрались тысячи людей, чтобы почтить память погибших в теракте

Фото: В Манчестере собрались тысячи людей, чтобы почтить память погибших в теракте0

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Кроме того, полиция Манчестера призывала граждан сообщать известную им информацию о передвижениях Абеди после 18 мая, когда он вернулся в Великобританию из-за границы.

Утро после кровавой ночи в Манчестере

Фото: Утро после кровавой ночи в Манчестере0

Отмечается, что

Абеди рос в семье беженцев из Ливии и в 16 лет вместе с отцом во время школьных каникул пытался бороться против режима Муаммара Каддафи.

Взрыв в английском Манчестере

Фото: Взрыв в английском Манчестере0

Взрыв прогремел на стадионе «Манчестер-арена» в ночь на 23 мая после концерта американской певицы Арианы Гранде. Жертвами теракта, совершенного смертником Салманом Абеди, стали 23 человека.

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