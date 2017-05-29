В России стоматолог удалил пациенту 22 здоровых зуба

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: PantherMedia/ScanPix

Стоматолог из частной клиники в Санкт-Петербурге стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Она удалила пациентке 22 здоровых зуба, заработав более 12 500 евро, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по городу.

«Из материалов уголовного дела следует, что в 2014 году подозреваемая в одном из домов во Фрунзенском районе ввела в заблуждение 43-летнюю местную жительницу относительно объема оказания стоматологических услуг, удалила последней 22 здоровых зуба, установив «мосты» ненадлежащего качества и получив от потерпевшей более 12 500 евро», – говорится в сообщении ведомства.

В отношении 40-летней подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество). Правоохранители проверяет информацию об аналогичных возможных преступлениях врача.

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