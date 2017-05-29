ЕС на год продлил санкции против Сирии

Евросоюз продлил санкции в отношении сирийских властей на год. Кроме того, в «черный список» внесены еще трое министров. Всего в санкционном перечне сейчас находятся 240 граждан Сирии и 67 юридических лиц.

«Совет 29 мая 2017 года продлил ограничительные меры ЕС против правительства Сирии до 1 июня 2018 года», — говорится на сайте Европейского совета.

В Брюсселе пояснили, что такое решение соответствует стратегии ЕС по Сирии.

Санкции будут действовать до тех пор, пока «продолжаются репрессии в отношении гражданского населения».

Реклама

Санкции ЕС против Сирии вводились поэтапно с 2012 года. Они касаются запрета на импорт нефти из Сирии, поставки в эту страну готового топлива и нефтепродуктов, ограничения на инвестиции, заморозку в ЕС активов сирийского Центробанка, эмбарго на торговлю технологиями двойного назначения, а также средствами и оборудованием для мониторинга или блокирования телефонных и интернет-коммуникаций.

Еще по этой теме