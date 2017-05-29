Макрон после встречи с Путиным: Готов ввести новые санкции против России

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов ввести новые санкции против России в случае эскалации ситуации на Донбассе.

«Если понадобится, то нужно будет усилить санкции, но если будет эскалация. Если будет деэскалация, то этого не будет», - сказал он по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

Французский лидер добавил, что полагается на «нормандский формат» и Минский процесс, как пути деэскалации ситуации на востоке Украины, передает Укринформ.

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«Со своей стороны я напомнил президенту Путину, который стремится добиться через «нормандский формат» и Минский процесс деэскалации конфликта», - отметил он.

Макрон также подчеркнул, что

хочет провести новый раунд переговоров в «нормандском формате» с Германией и Украиной, чтобы иметь полный анализ ситуации.

«Также в рамках этого «нормандского формата» мы должны иметь исчерпывающий доклад Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ» - добавил президент Франции.

В свою очередь Путин заявил, что антироссийские санкции никак не помогут нормализации конфликта в Украине.

«Никак не помогут», - ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

Вместе с тем, Макрон заявил, что ни одну важную проблему в мире невозможно решить без участия России.

«Ни одна важная проблема в мире не может быть решена без участия России», - считает он.

Кроме того, Макрон сообщил, что на встрече с Путиным они затронули тему ареста украинского журналиста Романа Сущенко, который сейчас находится в заключении в Москве.

Однако французский президент отказался рассказать подробности и итог переговоров, поскольку это, по его словам, не поможет решению проблемы.

В свою очередь российский президент проигнорировал вопрос о Сущенко, заданный журналистом агентства AFP.

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