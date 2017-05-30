Глава МИД Германии: США больше не мировой лидер

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль раскритиковал администрацию президента США Дональда Трампа и заявил, что Соединенные Штаты утратили статус ведущей державы западного мира, передает РИА Новости.

На круглом столе по проблемам беженцев и миграции глава МИД ФРГ указал на «несостоятельность США как важнейшей державы в западном сообществе ценностей» и призвал противодействовать политике Белого дома.

По мнению главы немецкого МИД, нынешний изоляционистский курс США негативно влияет на ситуацию в мире.

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Габриэль подчеркнул, что с приходом Трампа соотношение сил на международной арене изменилось. «Запад стал немного меньше», – отметил он.

Министр также раскритиковал позицию администрации Трампа по вопросам миграции и борьбы с изменением климата. По его словам, инициативы Белого дома в этих областях лишь усугубляют существующие проблемы.

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Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европа больше не может полагаться на других, а странам ЕС следует «взять судьбу в свои руки».

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