В Австралии в море обнаружили много странных существ, в том числе рыбу «без лица»

Изучая морские глубины, ученые Австралии в течение последних двух недель обнаружили большое число странных организмов, в том числе рыбу «без лица», которую в последний раз видели более 100 лет назад.

Исследование, которое началось 16 мая, проводит команда ученых в составе 40 человек, сообщает LETA. Странная рыба, которая выглядит, будто у нее нет лица, была обнаружена на этой неделе в заливе Джервиса на глубине 4000 метров.

«Она действительно странная. Выглядит необычно, немного похожа на осьминога», - рассказала ученый Дайана Брей из Музея Виктории. У 40-сантиметровой рыбины нет глаз, носа или рта.

Реклама

В последний раз такую рыбу видели в 1873 году в Коралловом море недалеко от Папуа - Новой Гвинеи.

Фото: EPA/Scanpix

Ученые обнаружили также морские блох и червей, мелких ракообразных, флуоресцентных морских звезд, слепых пауков размером с обеденную тарелку и много других интересных существ.

Фото: EPA/Scanpix

Еще по этой теме