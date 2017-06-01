Во Франции начали расследование против главы штаба Макрона

Французская прокуратура начала предварительное расследование в отношении Ришара Феррана - главы избирательного штаба Эммануэля Макрона, а теперь министра в его правительстве.

Прокурор в городе Брест заявил, что решил начать расследование после серии публикаций в СМИ о деловых связях и финансовых операциях нового министра по делам регионов.

В этих статьях речь шла об руководстве Ферраном Обществом взаимного страхования в Бретани шесть лет назад, в частности, о его решении арендовать офисные помещения у своей жены.

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Кроме того, СМИ писали о том, что Ферран, будучи депутатом парламента, нанял помощником своего сына и четыре месяца оплачивал его должность из парламентских фондов.



























































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Министр отрицает, что совершал какое-либо правонарушение.

Расследование началось за 10 дней до парламентских выборов, на которых возглавляемое Макроном движение «Вперед» рассчитывает получить большинство мест в Национальной ассамблее.

Отметим, обвинения против Феррана отчасти напоминают претензии к Фийону - экс-кандидата в президенты заподозрили в том, что он нанял свою жену в качестве фиктивной помощницы в 2000-е годы.

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