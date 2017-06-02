В Литве сняли с поезда группу российских военных

Пограничники Литвы отказались пропустить четырех российских военных, которые на поезде Калининград-Москва ехали транзитом через территорию этой страны, передает Интерфакс.

Инцидент произошел на литовском пограничном пункте в Кибартай в четверг вечером. Сотрудники Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) проверяли транзитный поезд Калининград-Москва, въезжавший в страну из Калининградской области. Вместе с пограничниками поезд проверял и военный Центра контроля над передвижением литовской армии.

«При проверке документов выяснилось, что в одном купе находятся четверо российских военных в гражданской одежде»,

– сообщил агентству BNS представитель по связям с общественностью СОГГЛ Гедрюс Мишутис.

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Из документов стало ясно, что это российские военные, хотя они сами это не указали. Когда группа военных из четырех и более человек следует транзитом через Литву, они считаются военным отрядом, поэтому для них требуется разрешение на проезд через Литву. Такого разрешения у российских военных не было.

«Они были сняты с поезда, пограничники написали отказ в разрешении пересечь госграницу», – сказал Мишутис.

До полуночи российских военных вернули на другом поезде в Калининградскую область.