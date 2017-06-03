В аэропортах Москвы задержали или отменили более 50 рейсов

По состоянию на 10:35 3 июня в аэропортах Москвы задержаны или отменены 54 рейса, по данным сервиса «Яндекс.Расписания». В аэропорту «Домодедово» задержали 21 рейс и отменили 17. Еще 18 рейсов были задержаны в аэропорту «Шереметьево», сообщает сайт телеканала «360».

Также стало известно, что в субботу, 3 июня, авиакомпания «ВИМ-Авиа» объявила об отмене 11 чартерных рейсов и попросила пассажиров не приезжать в аэропорт Домодедово. «Просим пассажиров отмененных чартерных рейсов не приезжать в аэропорт. Информацией о Вашей поездке владеет Ваш туроператор. Все обязательства перед пассажирами чартерных рейсов, которые в данный момент уже были перевезены на российские и зарубежные курорты, будут выполнены. Авиакомпания приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства», говорится на сайте авиакомпании и приводится список отмененных рейсов.



2 июня авиакомпания сообщила «о сокращении 12,8 % чартерных рейсов, с 02 июня по 15 июня включительно. Решение связано с необходимостью минимизировать веерные задержки рейсов, возникшие на фоне позднего прибытия трех воздушных судов с планового обслуживания».



При этом еще в ночь на 29 мая сообщалось о проблемах у авиакомпании с вылетом из Москвы в Краснодар, Махачкалу, Симферополь, Ларнаку, на турецкие направления. Время задержек различных рейсов составляет от 2 до 13 часов. По словам пассажиров, ни помощи, ни информации от представителей компании они не получили. Лишь немногих на эту ночь устроили в гостинице. Остальным, в том числе семьям с детьми, пришлось ночевать в аэропорту.

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