Путин предлагал Клинтону подумать о вступлении России в НАТО

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Президент Владимир Путин сообщил, что предлагал бывшему американскому лидеру Биллу Клинтону рассмотреть возможность вступления России в НАТО. Об этом он заявил в ходе интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для его нового проекта - серии бесед с российским лидером. В опубликованных ранее отрывках из беседы Путин хвалил своих телохранителей и рассуждал о судьбе экс-сотрудника АНБ США Эдварда Сноудена, о котором Стоун снял фильм.

С Биллом Клинтоном Путин встречался в июне 2000 года. По официальным данным, президенты побеседовали в формате «один на один», а затем поужинали, обсудив контроль над вооружениями, ситуацию на Балканах и Северном Кавказе.

В интервью Стоуну Путин вспомнил другой момент. "Я помню одну из наших последних встреч с президентом Клинтоном, когда еще Клинтон был президентом. Он приезжал в Москву, и я в ходе дискуссии сказал: "Ну, а может быть посмотреть такой вариант, что Россия может быть вступит в НАТО". Клинтон ответил: "Ну а что же, я не против".

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Российский президент подчеркнул, что в этот момент «вся американская делегация очень занервничала».

На вопрос Стоуна о том, подала ли тогда Россия заявку на вступление в альянс, Путин рассмеялся.

Современное НАТО Путин назвал внешнеполитическим инструментом США: «Сегодня это внешнеполитический инструмент США, там нет союзников, там есть только вассалы. Когда страна становится членом НАТО, ей уже очень трудно сопротивляться давлению со стороны такой крупной страны, лидера НАТО, как США. И там легко может появиться все что угодно - и система противоракетной обороны, и новые базы, и, если потребуется, и новые ударные комплексы». (Цитата по ТАСС.)

«Почему мы так остро реагируем на расширение НАТО? В принципе, мы понимаем ценность, либо отсутствие ценностей НАТО и опасности для нас самой организации. Но что нас беспокоит? Нас беспокоит практика принятия решений», - объяснил он.

Российский президент упомянул о принимаемых Россией контрмерах: мы «должны… ставить под удар наших ракетных систем те объекты, которые, по нашему мнению, начинают нам угрожать».

Нынешний фрагмент фильма «Интервью Путина» был показан на сайте Politico. Полностью четырехсерийная лента будет показана 12-15 июня на кабельном канале Showtime.

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