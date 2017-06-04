Бойня в России: москвич под Тверью расстрелял восьмерых

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В Тверской области произошло массовое убийство: из-за бытового конфликта мужчина расстрелял восемь человек. Убийца задержан, возбуждено дело, сообщает сайт Следственного комитета. Жертвами ранее не судимого жителя Москвы стали шесть мужчин и двое женщин - предположительно, его обидчики, а также свидетели бойни.

Массовое убийство произошло в поселке Редкино Конаковского района, в садоводческом товариществе «50 лет Октября». По данным СК, причиной стала некая ссора: «Один из участников конфликта, взяв дома оружие, расстрелял из него своих обидчиков и свидетелей».

Источник РИА «Новости» в правоохранительных органах сообщил, что бойню устроил 45-летний сосед-электрик:

«По предварительным данным, приглашенный для помощи сосед-электрик не поделил что-то с хозяевами, принес ружье и расстрелял людей».

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Мужчину задержали. ТАСС в пресс-службе областного ГУ МВД сообщили, что ранее он привлекался к ответственности только за нарушения правил дорожного движения. Стрелял он из гладкоствольного карабина, во время убийства «находился в состоянии алкогольного опьянения», уточнили в полиции.

«КП в Твери», впрочем, утверждает, что нападавший стрелял из «Сайги» - мощного нарезного карабина.

В пресс-службе Следственного комитета добавили, что, по предварительным данным, убитые 8 человек - жители Московской области.

«Жалоб от местных жителей на них не поступало»,

- отметили в ведомстве.

По поручению председателя Следственного комитета расследование уголовного дела поручено Главному следственному управлению СК России. Сформирована и направлена в Тверскую область бригада следователей и криминалистов центрального аппарата СКР.

Произошедшее под Тверью напоминает бойню, которую устроил Илья Асеев в Московской области в мае прошлого года: он обиделся на оскорблявших его товарищей-байкеров, сходил домой за ружьем и расстрелял пятерых.


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