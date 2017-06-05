Путин признался во встрече с советником Трампа в 2015 году

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Владимир Путин рассказал о своей встрече с будущим советником президента США по национальной безопасности Майклом Флинном в 2015 году. В интервью NBC News он заверил, что в Москве не успел с ним толком поговорить.

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«Я даже по-настоящему не говорил с ним… Это уровень моего знакомства с мистером Флинном», - сказал Путин. Он пояснил, что лишь сидел с Флинном за одним столом. По словам Путина, о том, что Флинн имел отношение к важным делам и силовым службам США, он узнал позже.

Напомним, Флинн ушел в отставку после того, как стало известно о его контактах с российским послом Сергеем Кисляком по вопросу антироссийских санкций.

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Напомним, сотрудники разведки США заявили, что Россия намеревалась влиять на президента США Дональда Трампа через его советников – Пола Манафорта и Майкла Флинна.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Vladimir Putin on Dinner With Michael Flynn: ‘I Didn’t Even Really Talk to Him’

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