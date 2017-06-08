Charlie Hebdo обезглавил Терезу Мэй в карикатуре о лондонском теракте

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo поместил на обложку свежего номера карикатуру с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, держащей в руках свою отрубленную голову. Снимок появился на сайте издания - сообщает портал Lenta.ru

Журнал, в привычной для себя манере, проиллюстрировал теракт в Лондоне 3 июня, жертвами которого стали семь человек. Изображение на обложке сопровождает подпись «Мультикультурализм по-британски».

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