У берегов Крыма столкнулись два судна: есть жертвы

Два человека погибли, еще трое получили травмы в столкновении прогулочной яхты и скоростного катера в Черном море в районе Керчи. Инцидент произошел сегодня вечером, передает Интерфакс со ссылкой на МЧС.

«Два человека получили травмы, не совместимые с жизнью, трое госпитализированы в Керченскую городскую больницу. Дети, к счастью, не пострадали», – сказал собеседник.

Отмечается, что на яхте Соларис (порт приписки – Керчь) находились восемь человек, в том числе двое детей. На быстроходном катере ТК 0393, по предварительным данным, были четыре человека.

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«Мощное столкновение произошло недалеко от берега, в 200-300 метрах в акватории Керчи. Суда не затонули, они на плаву», – сказали в МЧС.

Причины инцидента выясняются.

Как сообщалось, в апреле возле Керченской переправы затонул сухогруз Герои Арсенала. Из 12 человек экипажа удалось спасти лишь одного.

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