У берегов Крыма столкнулись два судна: есть жертвы

 

Фото: TASS/Scanpix

Два человека погибли, еще трое получили травмы в столкновении прогулочной яхты и скоростного катера в Черном море в районе Керчи. Инцидент произошел сегодня вечером, передает Интерфакс со ссылкой на МЧС.

«Два человека получили травмы, не совместимые с жизнью, трое госпитализированы в Керченскую городскую больницу. Дети, к счастью, не пострадали», – сказал собеседник.

Отмечается, что на яхте Соларис (порт приписки – Керчь) находились восемь человек, в том числе двое детей. На быстроходном катере ТК 0393, по предварительным данным, были четыре человека.

Реклама

«Мощное столкновение произошло недалеко от берега, в 200-300 метрах в акватории Керчи. Суда не затонули, они на плаву», – сказали в МЧС.

Причины инцидента выясняются.

Как сообщалось, в апреле возле Керченской переправы затонул сухогруз Герои Арсенала. Из 12 человек экипажа удалось спасти лишь одного.

Еще по этой теме
Украинские пограничники предложили пожаловаться на съездивших в Крым

Украинские пограничники предложили пожаловаться на съездивших в Крым

Совет Европы опубликовал решение по Крыму

Совет Европы опубликовал решение по Крыму

Москва о решении Совета Европы по Крыму: Ничтожно

Москва о решении Совета Европы по Крыму: Ничтожно


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 160000 EUR
Дом
Дом, Rāmava, 160000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 195000 EUR

reklama.vesti.lv

Ученые узнали, что может изменить внешность ребенка еще в утробе Wo&Men

Ученые узнали, что может изменить внешность ребенка еще в утробе

Осторожно: хакеры воруют ваши данные в соцсетях! Hi-Tech

Осторожно: хакеры воруют ваши данные в соцсетях!

...И люди обсуждают это всерьёз! Hi-Tech

...И люди обсуждают это всерьёз!

Девушки в мужских рубашках: 4 образа от дизайнера, включая секси Wo&Men

Девушки в мужских рубашках: 4 образа от дизайнера, включая секси

Полезные советы для тех, кто съел слишком много Wo&Men

Полезные советы для тех, кто съел слишком много

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
TIRDZNIECĪBAS MENEDŽERI
TIRDZNIECĪBAS MENEDŽERI
http://alkoutlet.lv

Темы

 