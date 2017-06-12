В Литве стартуют масштабные учения НАТО

В Литве 12 июня стартуют крупнейшие в этом году международные военные учения «Железный волк 2017», передает РИА Новости. По данным министерства обороны республики, в маневрах примут участие около 5,3 тысячи военнослужащих из Литвы и девяти стран НАТО: Бельгии, Великобритании, США, Польши, Люксембурга, Германии, Норвегии, Нидерландов и Португалии.

Учения «Железный волк 2017» пройдут в южной, центральной и восточной частях Литвы с 12 по 24 июня. В их рамках будет оценена готовность военнослужащих ранее укомплектованного международного батальона НАТО в Литве. Кроме того, во время маневров будет проверена совместная работа участников учений с прибывшими в республику военными НАТО из Польши, чтобы объединить силы на Сувалкском участке.

Учения «Железный волк 2017» являются частью ежегодных маневров, проводимых в странах Балтии и Польше, «Удар сабли» (англ. Saber Strike). Учения организует штаб сухопутных сил США в Европе.

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Напомним, в Латвии с 3 по 15 июня проходят международные учения НАТО Saber Strike, в которых принимают участие более двух тысяч военных из восьми стран. Часть маневров в рамках Saber Strike проходили в Эстонии при участии 1,5 тысячи человек.

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