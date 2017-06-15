Лембергс: для реализации налоговой реформы выбран некачественный сценарий

Для реализации налоговой реформы выбран некачественный сценарий, считает мэр Вентспилса Айвар Лембергс («Latvijai un Ventspilij»).

В результате проведения реформы, запланированной правительством, налоговые поступления сократятся на 620 млн евро, сказал Лембергс с интервью передаче ЛТВ «Утренняя панорама». Это огромный скачок, по его мнению, налоговые поступления надо сокращать не так стремительно. Например, снижение может быть около 400 млн евро. В этом случае осталось бы 200 млн евро, из которых половину можно вложить с сферу здравоохранения, проблемы которой не решаются уже много лет подряд.

Лембергс сказал, что ему не удалось переубедить партнеров, выбран сценарий значительного сокращения налоговых поступлений, чтобы затем опять повысить налоги для финансирования системы здравоохранения.

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По его мнению, нельзя выбрасывать 600 млн евро, если не хватает денег.

Такие огромные скачки создают проблемы для народного хозяйства.

В результате налоговой реформы у людей, имеющих двух или более иждивенцев, денег больше не станет, считает Лембергс. В свою очередь у таких, как он, денег станет больше.

Политик не удовлетворен и грядущими изменениями в сфере здравоохранения. Он считает, что огромные деньги пойдут на нужды фармацевтических предприятий, на компенсируемые медикаменты. А на зарплаты медикам денег не останется. Скоро не будет тех, кто мог бы выписать рецепт на бесплатные лекарства, сказал он.

«100 млн евро на здравоохранение нет, 100 млн евро на дороги нет, министерства запросили 700 млн евро, но у государства таких денег нет», - сказал Лембергс, добавив, что налоговая реформа необходима, но она должна быть более продуманной и взвешенной.

Как сообщалось, партнеры по правящей коалиции пришли к соглашению о повышении социальных взносов, а дискуссии о большей прогрессивности ставки подоходного налога с населения (ПНН) еще продолжатся, сообщил вчера журналистам премьер-министр Марис Кучинскис после совещания коалиции.

Повысить социальные взносы планируется для увеличения финансирования для здравоохранения. Предполагается, что они будут повышены солидарно - на 0,5 процентных пункта для работодателей и на 0,5 процентных пункта для наемных работников.

Для неплательщиков налогов может быть введен специальный платеж.

Что касается прогрессивности ПНН, партнеры по коалиции еще ждут расчетов от Министерства финансов, чтобы продолжить дискуссии.

Ранее сформированная премьер-министром рабочая группа предложила коалиции выбрать один из двух источников финансирования здравоохранения - увязать обязательное социальное страхование с минимальными социальными взносами или ввести обязательное медицинское страхование с фиксированными платежами.

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