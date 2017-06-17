В Берлине «левые» устроили ночь сгоревших машин

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Вчера ночью в Берлине вспыхнули массовые беспорядки. На улице Ригер толпа в масках жгла автомобили, разбивала витрины и раскурочила мостовую, сообщает Die Welt.

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Прибывшая на место происшествия полиция вступила в стычки с радикалами.

«Они начали швырять бутылки, камни и петарды. Одна сотрудница полиции получил ранения», - зявил представитель полиции Берлина.

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Чтобы остановить вакханалию, на место ЧП прибыли значительные силы правохранителей с собаками. А на крыши домов забрались снайперы. Над районом кружил вертолет для поиска злоумышленников.

Полиция задержала всего одного человека, остальные сбежали.

На улице Ригер годами устраивают беспорядки леворадикалы, которые заняли в этом районе несколько домов. Они регулярно устраивают бунты, сжигают автомобили и угрожают жителям. Всего три недели назад здесь произошли очередные столкновения с полицией.

Напомним, что полиция Германии отпустила 17-летнего беженца из Сирии, который ранее был задержан по подозрению в подготовке теракта в Берлине. Нидаль А. был освобожден по решению прокуратуры города Потсдама.

В Федеральном ведомстве по охране конституции Германии предупредили, что страна остается одной из целей для террористов из «Исламского государства».

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