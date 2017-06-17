Скотланд-Ярд назвал новое число жертв пожара в Grenfell Tower: минимум 58

Полиция Лондона назвала новое число жертв пожара в жилой высотке Grenfell Tower - их минимум 58. Накануне в городе начались стихийные митинги протеста, на одном из них премьера Терезу Мэй провожали криками «позор».

Новую информацию в субботу сообщил представитель Скотланд-Ярда Стюарт Канди: «К несчастью, на данный момент 58 человек, которые, как нам сказали, были в Grenfell Tower в ночь (трагедии), являются пропавшими без вести. Как это ни печально, я должен предположить, что они мертвы». Ранее в полиции говорили о 30 жертвах.

Канди допустил, что число погибших может еще вырасти, хотя и надеется, что этого не произойдет. В списке пропавших, опубликованном вскоре после трагедии, было более 60 имен. По данным Канди, в один момент после трагедии в полицию поступили данные о четырех сотнях пропавших.



























































































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Представитель Скотланд-Ярда сообщил, что поисковые команды дошли до верхнего этажа высотки.

После этого будет сделана пауза с целью обеспечить безопасность спасателей. Ранее железная дорога неподалеку была закрыта из опасений, что сгоревшее здание может на нее обрушиться.

В воскресенье, по его словам, будут опубликованы фото из сгоревшего здания. Подробный онлайн с пресс-конференции представителя полиции ведет SkyNews.













































Aizvērt Опознаны погибшие в пожаре в высотке в Лондоне AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix







Накануне глава британского правительства Тереза Мэй заверила жителей Лондона в том, что все пострадавшие получат новое жилье в том же или соседнем с ним районе. При этом, по ее словам,

в самые кратчайшие сроки местные чиновники организуют проверки других высотных зданий на предмет их пожарной безопасности.

Она объявила о решении создать фонд в размере 5 млн фунтов стерлингов, средства из которого пойдут на оплату необходимых расходов погорельцев.

Пожар в 24-этажном здании на западе Лондона возник после полуночи в среду, 14 июня. Огонь быстро распространялся по наружной обшивке. По предварительным данным, пожар возник из-за неисправного холодильника.

СМИ полагают, что для облицовки здания использовали материал, запрещенный в США из-за пожароопасности и вызвавший масштабные пожары в нескольких странах. Несколько лет назад жители Grenfell Tower обращались к властям, указывая на небезопасность здания, но их запросы были проигнорированы.

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