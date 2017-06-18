Марин Ле Пен впервые получила место в парламенте Франции

Марин Ле Пен
 

Марин Ле Пен. Фото: AP/Scanpix

Лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен получила место в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции.

Об этом в своем твиттере сообщил мэр города Энен-Бомон и вице-президент партии Стив Бриуа.

«Браво, Марин Ле Пен, поздравляю с твоим избранием! Это так заслуженно. Спасибо жителям избирательного округа 6211. 67% в Энен-Бомоне [за Ле Пен]», — написал он.

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Согласно информации из открытых источников, Ле Пен впервые стала депутатом Национального собрания, до этого она была депутатом только в Европарламенте.

Тем не менее ее отец и основатель «Национального фронта» Жан-Мари Ле Пен и ее внучка Марион Марешаль-Ле Пен уже были депутатами во французском парламенте.


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