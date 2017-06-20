Порошенко остался без фирменного рукопожатия Трампа

Президент Украины Петр Порошенко встретился со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщил представитель Белого дома Шон Спайсер в своем Twitter вечером во вторник, 20 июня.

На опубликованном фото видно, что президенту Украины устроили фотосессию с лидером Соединенных Штатов в виде так называемого «вставной визит» в Овальном кабинете - пишет портал topnews.ru

В свою очередь журналисты отметил, что в ходе встречи Трамп пожимал руку Порошенко буквально пару секунд. Хотя обычно американский лидер не раз привлекал к себе внимание любовью к долгим и сильным рукопожатиям, особенно на встречах с мировыми лидерами, передает Лайф. Однако президент Украины по какой-то причине остался без «фирменного» рукопожатия, Трамп поприветствовал коллегу из Киева словно второпях.

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Twitter

Передав керівництву США листи від родичів українських заручників, які знаходяться у в’язницях на окупованих територіях та в РФ pic.twitter.com/op7HPTNzns— Петро Порошенко (@poroshenko) 20 июня 2017 г.

Twitter