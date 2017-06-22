В Испании мигранты из Румынии продали 14-летнюю дочь в секс-рабство

Испанские полицейские задержали мужчину и его жену, которых подозревают в продаже собственной несовершеннолетней дочери в сексуальное рабство. Злоумышленники, являющиеся выходцами из Румынии, обменяли девушку на автомобиль и 5 тысяч евро.

Уголовное наказание грозит супругам, проживающим в городе Педрера (провинция Севилья, автономное соообщество Андалусия). Расследование началось после того, как подозреваемые сами пришли 19 апреля в полицию и заявили о безвестном исчезновении своего ребенка, пишет The Local Spain.

Опросив свидетелей, полицейские выяснили, что родители потерпевшей сами продали ее другому выходцу из Румынии, проживавшему в городе Лусена-дель-Пуэрто провинции Уэльва в Андалусии. Покупатель обещал отдать продавцам 5 тысяч евро и фургон. Причем 14-летнюю девушку мужчина покупал не для себя, а для сына.

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По версии следователей, родители потерпевшей получили лишь часть обещанного вознаграждения, а потому почувствовали себя обманутыми и обратились в полицию, решив с помощью силовиков вернуть «живой товар» в семью.

Розыск школьницы полицейские вели сначала в Испании, а потом и в других странах Европы. В итоге ее удалось найти в Обрежье в Словении. Похищенную сопровождал сын покупателя, имеющий инициалы В. М. Пара направлялась в Румынию.

Найденную девушку вернули в Испанию, а оснований для задержания В. М. тогда у силовиков не было. Позже испанские власти объявили его в международный розыск. В мае В. М. был арестован на территории Румынии. Ему инкриминируют торговлю людьми, сексуальное насилие над несовершеннолетней и побуждение ее к бродяжничеству.

Также обвинения в торговле людьми предъявлены отцу В. М. и родителям пострадавшей девушки.

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