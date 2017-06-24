Хакеры атаковали сеть британского парламента

Компьютерная сеть британского парламента подверглась хакерской атаке. По данным Telegraph, что депутаты не могут воспользоваться удалённым доступом к электронной почте.

Сообщения подтверждают и сами парламентарии, например член палаты лордов Кристофер Реннард.

Уведомление от службы безопасности пришло депутатам в ночь на субботу. В течение дня проблемы продолжаются.

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Имела ли атака еще какие-либо последствия, пока неясно.

В настоящее время администрация парламента сотрудничает с Национальным центром кибербезопасности в расследовании инцидента. Представитель палаты общин так прокомментировал ситуацию: «Парламент зафиксировал несанкционированный доступ к аккаунтам парламентариев, расследование инцидента продолжается. Для обеспечения безопасности компьютерной сети парламента будут приняты необходимые меры». (Цитата по РИА «Новости».)

На неделе газета The Times сообщила о краже паролей к почте нескольких правительственных чиновников.

По данным издания, изначально база была выставлена на продажу на некоем русскоязычном форуме для хакеров, название которого не приводится, а затем ее выложили в открытый доступ.





