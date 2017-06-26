The Guardian: Россия оказалась главным подозреваемым в хакерской атаке на парламент Британии

В Великобритании продолжается расследование хакерской атаки, которой подверглась компьютерная сеть британского парламента. В результате взлома злоумышленники получили доступ к 90 аккаунтам электронной почты парламентариев. По предварительным данным, за атакой стояли российские власти, пишет The Guardian.

В материале издания идет речь о том, что, хотя расследование находится на ранней стадии и, возможно, не удастся с абсолютной точностью установить личность ответственных, Москву считают самым вероятным виновником.

«Британские службы безопасности полагают, что за атаку, скорее всего, ответственно другое государство, а не маленькая группа отдельных хакеров. Количество стран, которые способны организовать такую атаку против Британии, ограничено и, помимо России, включает Северную Корею, Китай и Иран», - говорится в материале, который цитирует InoPressa.

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Источник журналистов в британских правоохранительных органах пояснил, что эта хакерская атака отличалась "грубой силой". Как кажется, она была осуществлена при поддержке государства", - отметил собеседник издания.

Британские парламентарии, с которыми удалось связаться журналистам, также подтвердили, что первое подозрение в рамках расследования произошедшего пало на иностранные правительства, такие, как Россия и Северная Корея: обе эти страны уже обвинялись в том, что они стоят за попытками взлома в Британии.

«Ведется расследование, но выяснилось, что менее 1% из 9 тысяч аккаунтов парламентской сети были скомпрометированы вследствие использования уязвимых паролей, которые не соответствуют руководству, опубликованному компьютерной службой парламента», - объяснил журналистам один из парламентариев.

Издание также опубликовало фрагмент электронного письма, разосланного всем, кто пострадал от взлома. «Ранее мы обнаружили необычную активность и свидетельства попытки кибератаки на нашу компьютерную сеть. Более тщательное расследование нашей команды подтвердило, что хакеры вели длительную и решительную атаку на все аккаунты парламентских пользователей, пытаясь выявить слабые пароли. (...) Мы тесно работали с Национальным центром кибербезопасности, чтобы установить метод атаки, и внесли изменения, чтобы помешать нападающим получить доступ», - говорилось в письме.

Тем временем журналисты Sky News уточняют, что хакерская попытка взлома британского парламента была направлена именно на парламентский сервер в целом с целью идентифицировать простые пароли пользователей, а не на отдельные почтовые ящики депутатов.

На данный момент неизвестно, удалось ли хакерам получить доступ к засекреченной информации. В настоящее время следователи опрашивают всех, чьи аккаунты электронной почты были скомпрометированы.

О хакерской атаке на компьютерную сеть британского парламента стало известно в ночь на минувшую субботу, 24 июня. Ранее на прошлой неделе газета The Times сообщила о краже паролей к почте нескольких правительственных чиновников. По данным издания, изначально база была выставлена на продажу на некоем русскоязычном форуме для хакеров, название которого не приводилось, а затем ее выложили в открытый доступ.







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