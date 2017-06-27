Поездка в Латвию за алкоголем обернулась штрафами на общую сумму 909 евро

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Сотрудники налогово-таможенного департамента (MTA) на предшествовавшей празднествам Иванова дня неделе при проверке прибывших из Латвии автомобилей выявили три, ввозивших в Эстонию больше допустимого количества алкоголя.

«Было выявлено только три случая нарушений, когда граждане Финляндии привезли из Латвии больше допустимого количества пива, крепкого алкоголя и лонгдринков. Всего было назначено штрафов на 909 евро», - сказала BNS во вторник пресс-секретарь MTA Майлин Аасмяэ.

Сотрудники MTA на прошлой неделе работали в районе Икла и Валга, чтобы препятствовать ввозу из Латвии превышающего допустимое количество алкоголя, отметила Аасмяэ. Всего сотрудники департамента пообщались с 178 водителями, которые в большинстве случаев были осведомлены об ограничениях, сказала она.

Реклама

На территорию ЕС можно ввозить на собственные нужды из другого государства до 90 литров вина, до 110 литров пива, до 10 литров крепкого алкоголя и до 20 литров прочих алкогольных напитков.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 195000 EUR
Квартира
Квартира, Baltezers, 495000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 87000 EUR

reklama.vesti.lv

Наследница Swarovski наслаждается медовым месяцем Wo&Men

Наследница Swarovski наслаждается медовым месяцем

В Венгрии появится скоростная трасса, «поющая» известную песню Hi-Tech

В Венгрии появится скоростная трасса, «поющая» известную песню

«Чудо-женщина» стала самой прибыльной лентой женщины-режиссера Showbiz

«Чудо-женщина» стала самой прибыльной лентой женщины-режиссера

В Нидерландах на сарай упал метеорит возрастом 4,5 млрд лет Hi-Tech

В Нидерландах на сарай упал метеорит возрастом 4,5 млрд лет

Вы еще не примерили арбузное платье? Смотрите, как веселится мир Wo&Men

Вы еще не примерили арбузное платье? Смотрите, как веселится мир

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
PROJEKTU VADĪTĀJS
PROJEKTU VADĪTĀJS
PROJEKTU VADĪTĀJUS/-AS
PROJEKTU VADĪTĀJUS/-AS
TRAINING MANAGER
TRAINING MANAGER
APMĀCĪBU VADĪTĀJS/-A
APMĀCĪBU VADĪTĀJS/-A
http://alkoutlet.lv

Темы

 