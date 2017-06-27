Поездка в Латвию за алкоголем обернулась штрафами на общую сумму 909 евро

Сотрудники налогово-таможенного департамента (MTA) на предшествовавшей празднествам Иванова дня неделе при проверке прибывших из Латвии автомобилей выявили три, ввозивших в Эстонию больше допустимого количества алкоголя.

«Было выявлено только три случая нарушений, когда граждане Финляндии привезли из Латвии больше допустимого количества пива, крепкого алкоголя и лонгдринков. Всего было назначено штрафов на 909 евро», - сказала BNS во вторник пресс-секретарь MTA Майлин Аасмяэ.

Сотрудники MTA на прошлой неделе работали в районе Икла и Валга, чтобы препятствовать ввозу из Латвии превышающего допустимое количество алкоголя, отметила Аасмяэ. Всего сотрудники департамента пообщались с 178 водителями, которые в большинстве случаев были осведомлены об ограничениях, сказала она.

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На территорию ЕС можно ввозить на собственные нужды из другого государства до 90 литров вина, до 110 литров пива, до 10 литров крепкого алкоголя и до 20 литров прочих алкогольных напитков.