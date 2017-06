В метро Нью-Йорка при сходе поезда с рельсов пострадали 34 человека

По словам комиссара пожарного управления города Дэниела Нигро, операция проходит с большими сложностями, но спасателям удается помочь пострадавшим.

Currently stuck on the D train @MTA now for over 1.5 hours. Some being evacuated. No AC. Folks kinda freaking out, panic attacks #newYork pic.twitter.com/heOB1pNeaN — Raphael Sbarge (@RaphaelSbarge) 27 June 2017

First look at side of A train that derailed in #nyc It's heavily damaged, sources say it's ripped open like a can of tuna @ABC7NY More at 5 pic.twitter.com/t1W8wajz0x— Kemberly Richardson (@kemrichardson7) 27 June 2017