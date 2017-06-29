Путин: иностранные спецслужбы пытаются влиять на процессы внутри России

Владимир Путин
 

Владимир Путин. Фото: AP/Scanpix

Иностранные спецслужбы проводят спецоперации с целью повлиять на внутриполитические процессы в России. В последнее время зарубежные разведки активизировали свою деятельность, направленную против Москвы и ее союзников. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в штаб-квартире Службы внешней разведки (СВР) РФ, куда он приехал, чтобы поздравить офицеров с 95-летием нелегальной разведки.

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«Проводятся операции с целью повлиять на внутриполитические и общественные процессы в нашей стране. В целом очевидна растущая активность зарубежных спецслужб, направленная против России и наших союзников. В ход идут новые методы сбора и вброса информации, кибератаки, попытки вербовать агентов, чтобы получить доступ к данным об оборонном, экономическом, ресурсном потенциале России», - констатировал глава государства (цитата по РИА «Новости»).

Обращаясь к офицерам, Путин подчеркнул, что они хорошо знают, с какими вызовами в настоящее время сталкиваются российские власти. «Это и попытки сдержать наше развитие, навязать противостояние, дестабилизировать регионы, находящиеся вблизи российских границ. В том числе в качестве орудия используются террористические и экстремистские группировки. Не секрет, что некоторые из них старательно опекаются, а то и получают прямую поддержку от спецслужб ряда государств», - отметил президент.

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Глава государства заверил, что Россия будет и дальше укреплять и наращивать потенциал разведки, в том числе ее технические и оперативные возможности.

По его словам, результативная работа всех российских спецслужб и, в частности, СВР является одной из важнейших гарантий «суверенного развития, безопасности и стабильности России».

Путин также выразил уверенность в том, что разведчики никогда не подведут и будут «эффективно выполнять все поставленные задачи». «Регулярно получаю материалы, которые готовят ваши коллеги, в том числе по линии нелегальной разведки. Это всегда глубоко проработанная информация и аналитика, она служит основой для выработки стратегических решений в вопросах обороны, внешней политики, обеспечения безопасности страны в самом широком смысле этого слова», - заявил президент.

Ранее в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, которое было показано в эфире Первого канала c 19-22 июня, Путин заявил о том, что США использовали чеченских террористов для дестабилизации политической ситуации в России. «У нас сложилось абсолютно устойчивое мнение тогда, что наши американские партнеры на словах говорят о поддержке России и готовности к сотрудничеству в борьбе с терроризмом, а на самом деле используют этих террористов для раскачки внутриполитической ситуации в России», - заявил он.

Президент России также подчеркнул, что эти идеи еще не умерли, комментируя замечание Стоуна по поводу попыток спецслужб США спровоцировать появление очагов напряженности, в частности в Средней Азии и на Северном Кавказе. «К сожалению, американцы поддержали эти процессы. Холодная война давно ушла в прошлое, у нас хорошие прозрачные отношения со всем миром, с Европой, Соединенными Штатами. Конечно, мы рассчитывали на поддержку, а вместо этого увидели, что американские спецслужбы поддерживают террористов», - добавил Путин.

Спецслужбы США помогали боевикам в Чечне и игнорировали протесты Москвы на этот счет, продолжил президент. «Что касается информационно-политической поддержки, то это не нуждается в доказательствах, это было очевидно для всех. Это делалось публично, открыто», - сказал он. «А что касается оперативной поддержки и финансовой, у нас есть такие доказательства. Более того, некоторые из них мы представили нашим американским коллегам», - добавил глава государства.

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