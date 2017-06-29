Мировой долг вырос до рекордных 217 триллионов долларов

Общемировой долг в первом квартале 2017 года вырос до рекордных 217 триллионов долларов или 327 процентов мирового ВВП. Такие данные, сообщает РБК, содержатся в обзоре, подготовленном Институтом международных финансов (Institute of International Finance, IIF).

С конца 2016 года мировой долг, учитывающий долги правительств, банков, корпораций и домохозяйств, вырос на 600 миллиардов долларов.

За квартал наиболее сильно — на два миллиарда долларов — долг вырос у двух крупнейших экономик мира — США и Китая. В Китае он достиг 32,7 триллиона долларов, а в США превысил 63 триллиона долларов. При этом ВВП в США рос быстрее, чем долг, а в Китае наоборот.

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