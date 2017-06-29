Brexit оставит дыру в бюджете ЕС в размере €20 млрд

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Выход Великобритании из состава Европейского союза может оставить дыру в бюджете блока в размере €20 млрд. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на европейского комиссара по вопросам бюджета Гюнтера Оттингера.

Еще по этой теме

Оттингер заявил, что необходимо будет признать огромные потери союза после завершения Brexit.

«Великобритании больше не будет с нами, однако она была «чистым» налогоплательщиком, несмотря на скидку Тэтчер, поэтому разрыв в нашем бюджете составит примерно €10–25 млрд в год», — отметил чиновник.

Реклама

Бюджет ЕС в 2017 году составил €157,9 млрд. Европейская комиссия надеется «спасти» некоторые деньги, попросив британское правительство выполнить взятые на себя обязательства в качестве члена ЕС, включая финансирование пенсий чиновников Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Британия намерена наладить торговлю с 48 странами вне ЕС после Brexit.

Еще по этой теме
Мэй: Brexit возможен и без сделки с Евросоюзом

Мэй: Brexit возможен и без сделки с Евросоюзом

Британия и ЕС утвердили план переговоров по Brexit

Британия и ЕС утвердили план переговоров по Brexit

Brexit: Меркель одобрила первое предложение Англии

Brexit: Меркель одобрила первое предложение Англии


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Staburaga pag., 70000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 87000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 81900 EUR

reklama.vesti.lv

Назван лучший продукт, предотвращающий смерть Wo&Men

Назван лучший продукт, предотвращающий смерть

11-летняя девочка получила ожог из-за загоревшегося смартфона Hi-Tech

11-летняя девочка получила ожог из-за загоревшегося смартфона

Вышел трейлер новых «Елок» Showbiz

Вышел трейлер новых «Елок»

Поющий полицейский Пузиков с любимой провел отпуск в Испании Showbiz

Поющий полицейский Пузиков с любимой провел отпуск в Испании

Пересмотрена средняя максимальная продолжительность жизни челове Hi-Tech

Пересмотрена средняя максимальная продолжительность жизни челове

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
MS DYNAMICS AXAPTA PROGRAMMĒTĀ ...
MS DYNAMICS AXAPTA PROGRAMMĒTĀ ...
QLIKVIEW SISTĒMU ANALĪTIĶIS/-E
QLIKVIEW SISTĒMU ANALĪTIĶIS/-E
PIEREDZĒJUŠU GRĀMATVEDI
PIEREDZĒJUŠU GRĀMATVEDI
PROGRAMMĒŠANAS INŽENIERIS/-E
PROGRAMMĒŠANAS INŽENIERIS/-E
http://alkoutlet.lv

Темы

 