Конгрессмены предложили объявить Трампу импичмент

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Конгрессмены от Демократической партии Брэд Шерман и Эл Грин выдвинули в палату представителей Конгресса США инициативу об импичменте президента страны Дональда Трампа. Заявление опубликовано на сайте Брэда Шермана в среду, 12 июля.

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Шерман хочет объявить Трампу импичмент за препятствование расследованию его «связей с Россией». Он указывает, что увольнение главы ФБР Джеймса Коми является созданием помех правосудию. Также Шерман обвиняет Трампа в нарушении клятвы главы государства в части защиты конституции США.

«Все выглядит так, будто президенту есть что скрывать, учитывая его попытки свернуть расследование в отношении Майкла Флинна,

а также расследование, касающееся России»,— говорится в заявлении Шермана.

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Генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн был советником по национальной безопасности президента США с 20 января по 13 февраля 2017 года. Он ушел с поста на фоне обвинений в том, что не раскрыл полностью содержание своих разговоров с Сергеем Кисляком. СМИ утверждали, что с главой российской дипмиссии в США обсуждалось возможное снятие американских санкций против Москвы.

Москву неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. Подобные утверждения, в частности, содержались в опубликованной в январе рассекреченной части доклада, который был подготовлен американскими спецслужбами. Там говорилось, что президент России Владимир Путин лично поручил организовать кампанию, чтобы опорочить кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и добиться победы республиканца Дональда Трампа.

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