На известного диетолога подали в суд за мошенничество

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Против французского диетолога Пьера Дюкана (Pierre Dukan) подан иск с обвинением в мошенничестве, сообщает The Guardian. Истцом стал Европейский фонд прямых инвестиций.

76-летнему Дюкану вменяется получение обманным путем кредитных средств и приоритетного консультирования по финансовым вопросам. Отмечается, что бывший врач брал займы, «не имея намерений выполнить договорные обязательства по погашению или конвертации предоставленных кредитов».

Как уточняет издание,

Дюкан собирался потратить полученные деньги на то, чтобы выйти на американский рынок со своей диетой.

Точная сумма займа не приводится, однако отмечается, что речь идет о сотнях тысяч (валюта не уточняется).

Реклама

The Guardian напоминает, что француз неоднократно сталкивался с критикой своей деятельности. В 2011 году Британская диетическая ассоциация назвала метод Дюкана одной из худших «звездных» диет. В 2012 году Совет врачей Франции постановил, что диетолог нарушил профессиональный кодекс, зарабатывая на своей методике, и исключил Дюкана из состава совета. Два года спустя Дюкана исключили из реестра французских врачей за коммерческое продвижение его диеты.

Пьер Дюкан, в прошлом парижский врач общей практики, продвигал свою диету на протяжении последних 30 лет,

но основную известность она получила после публикации в 2000 году книги «Я не умею худеть». Было продано более 10 миллионов ее копий по всему миру.

Согласно идее, лежащей в основе высокобелковой и низкоуглеводной программы питания от Дюкана, из-за отсутствия в рационе углеводов организм переключается на потребление собственных жиров как запасного источника энергии.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 25000 EUR
Дом
Дом, Ķekavas pag., 238888 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 64300 EUR

reklama.vesti.lv

В Китае провели первую в истории квантовую телепортацию Hi-Tech

В Китае провели первую в истории квантовую телепортацию

Латвийский спортсмен удивил выступлением в автокроссе Hi-Tech

Латвийский спортсмен удивил выступлением в автокроссе

В Англии закроют завод Vertu за долги Hi-Tech

В Англии закроют завод Vertu за долги

Карьера певицы из Даугавпилса: она уже завоевывает мировой экран Showbiz

Карьера певицы из Даугавпилса: она уже завоевывает мировой экран

«Папа, это и есть море?»: Николаев показал видео из Юрмалы Showbiz

«Папа, это и есть море?»: Николаев показал видео из Юрмалы

Мошенничество

За рубежом

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
LOĢISTIKAS MENEDŽERA ASISTENTU/- ...
LOĢISTIKAS MENEDŽERA ASISTENTU/- ...
CHIEF ACCOUNTANT
CHIEF ACCOUNTANT
GALVENAIS GRĀMATVEDIS
GALVENAIS GRĀMATVEDIS
TIRDZNIECĪBAS SPECIĀLISTS
TIRDZNIECĪBAS SPECIĀLISTS
http://alkoutlet.lv

Темы

 