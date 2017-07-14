Лондон впервые признал существование финансовых обязательств перед ЕС

 

Фото: TOBY MELVILLE / REUTERS

Великобритания впервые признала, что у нее есть финансовые обязательства перед Европейским союзом в связи с выходом страны из него. Об этом, как передает «Интерфакс», пишет британская газета The Financial Times.

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В направленном в четверг в парламент письменном заявлении, касающемся вопросов «финансового урегулирования», британское правительство признает, что «Великобритания имеет обязательства перед ЕС, а у ЕС имеются обязательства перед Великобританией, которые останутся после выхода Великобритании - и эту ситуацию необходимо решить».

«Правительство хорошо понимает, что мы будем работать с ЕС для определения справедливого урегулирования прав и обязанностей Великобритании в связи с выходом из Евросоюза», - говорится в заявлении замминистра по делам Brexit Джойс Энелэй.

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Данный шаг может предотвратить широкомасштабный конфликт на начинающихся на следующей неделе в Брюсселе переговорах о Brexit,

отмечает издание.

«В этом заявлении Великобритания заходит дальше, чем было ранее, - заявил FT один из европейских дипломатов, участвующий в процессе подготовки Brexit. - Оно предотвратит «удар электрошокером» на следующей неделе. Возникла бы настоящая проблема, если бы мы не достигли прогресса в плане финансового урегулирования».

Брюссель, напомним, оценивает требования о выплатах Великобритании перед выходом из ЕС, так называемый «штраф за развод», в сумму от 50 до 100 млрд евро.

Напомним, летом прошлого года в Великобритании прошел референдум о выходе из ЕС. 51,9% жителей королевства выступили за выход страны из сообщества, 48,1% проголосовали против. После этого пост премьера Британии заняла Тереза Мэй. В марте 2017 года она объявила о запуске «брексита». 13 марта 2017 года законопроект о запуске Brexit одобрил парламент, через три дня его утвердила королева Великобритании Елизавета II.

29 марта Евросовет получил письмо за подписью премьера Великобритании о запуске процедуры Brexit, после чего начался отсчет двухлетнего срока, по истечении которого страна должна покинуть сообщество.

В июне британский министр Brexit Дэвид Дэвис и главный переговорщик ЕС Мишель Барнье начали в Брюсселе переговоры по выходу Великобритании из Евросоюза.

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