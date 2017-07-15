Макрон объявил «беспощадную битву» терроризму

В Ницце в пятницу, 14 июля, прошли мероприятия в память о погибших в результате теракта на городской набережной, который произошел ровно год назад. Присутствовавший на них президент страны Эмманюэль Макрон объявил «беспощадную битву» против терроризма как внутри Франции, так и за ее пределами.

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На 22.34 по местному времени - в это время год назад произошла атака - запланирована минута молчания, сообщает портал DW.com.

На памятные мероприятия прибыли бывшие президенты Франции Франсуа Олланд и Николя Саркози. В течение всего дня французы приносили белые розы на место теракта в память о погибших.

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Поздно вечером 14 июля 2016 года в толпу людей на Английской набережной в Ницце на большой скорости врезался грузовик, за рулем которого находился выходец из Туниса Мохамед Лахуаедж Булель.

В результате погибли 86 человек, а более 400 пострадали. В перестрелке с полицией террорист был убит. Ответственность за организацию теракта взяла на себя джихадистская группировка «Исламское государство».

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