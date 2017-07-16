В Турции врезался в столб автобус с детским ансамблем из Грузии

 

Фото: AP/Scanpix

Крупное ДТП с автобусом, перевозившим детский танцевальный ансамбль из Грузии в Болгарию, произошло в турецкой провинции Гиресун. 38 человек получили ранения, жертв нет, передает РИА «Новости» со ссылкой на Hurriyet.

По предварительным данным, у автобуса на трассе лопнула шина, из-за чего он потерял управление, съехал с дороги и врезался в столб.

Один из родителей, сопровождавших детей в поездке, рассказал тбилисской телекомпании «Имеди», что ЧП произошло рано утром. «Мы все спали, когда это произошло. Автобус перевернулся. Как сказал водитель, авария произошла из-за того, что какая-то машина выскочила ему навстречу, а он попытался ее объехать», - цитирует ТАСС.

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Он сообщил, что

все находившиеся в автобусе живы, однако получили травмы.

Дети и сопровождающие их лица распределены по больницам. «Все находившиеся в автобусе пострадали, но, насколько мне известно, несовместимых с жизнью травм ни у кого нет», - сказал собеседник телекомпании.

В аварию попал коллектив танцевального ансамбля «Лампреби» из грузинского причерноморского курортного поселка Уреки.

«Интерфакс» передает, что серьезно пострадал хореограф ансамбля, у которого разбита голова, сломаны ребра и нога.

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