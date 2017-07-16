В Таллинне из семьи российских граждан изъяли ребенка

Харьюский уездный суд 14 июля по заявлению социального работника Мустамяэской управы Карины Куслап временно, до 16 октября, лишил Анатолия Газаряна и Анну Михайлову родительских прав.

Из судебного решения, которое есть в распоряжении портала rus.err.ee, можно сделать вывод, что основанием для изъятия из семьи ребенка послужила антисанитария в квартире.

На суде соцработник Карина Куслап указала на то, что в течение восьми лет предпринимались соцслужбой меры, чтобы улучшить (бытовую) ситуацию в семье, сообщает «Актуальная камера».

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Квартира, в которой живет семья, и где побывал корреспондент rus.err.ee, действительно находится в плохом состоянии - в ней очень давно не делали ремонта, мебель старая, комнаты не ухожены, они сильно прокурены.

Суд, вынося решение о временном ограничении родительских прав, исходил из защиты интересов ребенка,

но при этом в некоторой степени сомневается в правдивости изложенных фактов, поэтому через три месяца будет приниматься решение продлить ограничение или отменить его.

Напомним, что большой резонанс в российских СМИ эта история получила, поскольку проживающие в Таллинне Анатолий Газарян и Анна Михайлова являются гражданами России.

Московский адвокат Виолетта Волкова утверждает, что восьмилетнюю дочь изъяли из семьи «по тем формальным основаниям, что у них в семье якобы существует угроза жизни ребенку в связи со старыми обоями в доме, но фактически — в связи с их намерением вернуться в Россию». Российский омбудсмен по правам детей обещал проверить эту информацию.

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