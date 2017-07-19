Трамп выдвинул Хантсмана на пост посла в России

Здание посольства США в Москве
 

Здание посольства США в Москве. Фото: REUTERS/Scanpix

Американский президент Дональд Трамп выдвинул бывшего губернатора штата Юта и посла США в Сингапуре и Китае на пост посла США в России. Об этом в среду, 19 июля, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Белого дома.

«Бывшего губернатора Джона Хантсмана-младшего из штата Юта чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации», — сказано в релизе ведомства, посвященному выдвижениям на посты.

О возможном выдвижении Хантсмана на позицию посла США в Москве стало известно ранее во вторник.

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57-летний Хантсман в 1992-1993 годах занимал пост посла США в Сингапуре, в 2005-2009 годах был губернатором Юты, в 2009-2011 годах — послом Соединенных Штатов в Китае. В 2011 году объявлял о намерении участвовать в президентских выборах в качестве кандидата от Республиканской партии, однако позднее выступил в поддержку Митта Ромни.

В ходе предвыборной гонки в 2012 году Хантсман, как отмечает ТАСС, активно критиковал политику «перезагрузки» в отношениях России и США, которую проводила администрация президента Барака Обамы. По его утверждению, Вашингтон делал вид, что Москва является для него большим партнером, чем есть на самом деле, и преуменьшал степень угрозы со стороны РФ.

Во время избирательной кампании 2016 года Хантсман критиковал Дональда Трампа, однако в итоге поддержал его кандидатуру.

В настоящее время послом США в Москве является Джон Теффт, он занимает этот пост с 2014 года. 4 июля стало известно, что он завершит свою работу в России в начале осени.


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