В Саудовской Аравии арестовали модель, гулявшую в юбке

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Саудовская модель Хулуд арестована за видео, на котором она в короткой юбке гуляет по древнему форту Ушайкир. Хулуд не отрицает, что прогулка была, однако утверждает, что ролик выложили в соцсеть Snapchat без ее ведома.

При этом она сообщила, что на прогулке ее все время сопровождал мужчина-родственник, что соответствует законам Саудовской Аравии.

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«То, что Саудовская Аравия продолжает преследовать женщин за их выбор одежды, говорит о том, что власти никуда не продвинулись со своими патерналистскими и дискриминационными взглядами», - сказала директор по Ближнему Востоку правозащитной организации Human Rights Watch Сара Ли Уитсон.

«Планы Саудовской Аравии по изменению общества и расширению прав женщин никогда не станут реальностью, пока власти преследуют женщину за выбор одежды», - добавила она.


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