В Саудовской Аравии арестовали модель, гулявшую в юбке

Саудовская модель Хулуд арестована за видео, на котором она в короткой юбке гуляет по древнему форту Ушайкир. Хулуд не отрицает, что прогулка была, однако утверждает, что ролик выложили в соцсеть Snapchat без ее ведома.

При этом она сообщила, что на прогулке ее все время сопровождал мужчина-родственник, что соответствует законам Саудовской Аравии.

Twitter

هذي أسمها مودل خلود بالقرية التراثية في مدينة أشيقر بالسعودية ، بعض الناس تشوفه (حياة طبيعية) والبعض الآخر يشوفه (عهر، وفجور) ...!! pic.twitter.com/ObqEo8dKGN— خالد عبدالعزيز🇸🇦 (@KHALED_Z_KSA_24) 16 July 2017

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«То, что Саудовская Аравия продолжает преследовать женщин за их выбор одежды, говорит о том, что власти никуда не продвинулись со своими патерналистскими и дискриминационными взглядами», - сказала директор по Ближнему Востоку правозащитной организации Human Rights Watch Сара Ли Уитсон.

«Планы Саудовской Аравии по изменению общества и расширению прав женщин никогда не станут реальностью, пока власти преследуют женщину за выбор одежды», - добавила она.