По программе ЕС в Литву прибыл 400-ый беженец

 

Фото: MARKO DJURICA / REUTERS

В рамках программы Евросоюза в Литву были переселен 400-ый беженец, хотя большинство из переселенных уже покинули страну.

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Как сообщил в среду Департамент миграции, в Литву прибыла одна семья сирийцев из турецких лагерей беженцев.

«19-ого июля 2017 года из Турции в Литву были переселены трое лиц. (...) Сейчас в Литву из Италии, Греции и Турции переселено 400 человек», - говорится в сообщении департамента.

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Почти два года назад Литва обязалась принять 1105 беженцев из таких стран, как Сирия, Ирак и Эритрея.

Как уже писал Русский TVNET, Латвия в рамках программы Европейского союза приняла 327 беженцев, а в целом запланировано принять 531 человек.

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