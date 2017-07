Телеканал опубликовал видео с жестами Трампа в адрес Путина

Хозяин Белого дома, глядя на президента России, показывает пальцем на него, потом на себя, потом поднимает сжатую в кулак руку. Этот жест может означать «вы и я, мы вместе». Путин в ответ кивает. Журналисты предположили, что таким образом Трамп спрашивает у коллеги разрешения с ним побеседовать.

Twitter

Here's Donald Trump desperately trying to get Vlad's attention at the G20 dinner. pic.twitter.com/5sIKuJvtu8— Jennifer Hayden (@Scout_Finch) 19 July 2017