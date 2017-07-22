Суд отпустил раздевшуюся при Порошенко и Лукашенко Анджелину

Печерский районный суд Киева не стал арестовывать активистку движения Femen Анжелину Диаш, обнажившуюся перед президентами Украины и Белоруссии, Петром Порошенко и Александром Лукашенко. Об этом в субботу, 22 июля, на своей странице в Facebook сообщил ее адвокат Ярослав Яценко.

«Анжелине избрана мера пресечения в виде личного обязательства, со сдачей заграничного паспорта», — написал он.

21 июля юрист сообщил, что его подзащитной инкриминируют часть 3 статьи 296 УК Украины («Хулиганство с оказанием сопротивления»). Согласно законодательству, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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Инцидент с участием Диаш произошел днем 21 июля на церемонии подписания двусторонних документов в Киеве, в которой участвовали Порошенко и Лукашенко. Полуголая темнокожая женщинавыкрикивалалозунг «Жыве Беларусь!», он же был написан у нее на теле.

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Позднее одна из основательниц Femen Анна Гуцолпояснила, что Диаш своим поведением хотела выразить отношение движения к визиту белорусского лидера в Киев.

Femen — официально незарегистрированное движение женщин (в основном приезжих с Украины), известное эпатажными акциями. Как правило, для привлечения внимания на различных общественных мероприятиях активистки используют свое обнаженное тело. Действует с 2008 года. Первые акции проводились преимущественно в Киеве, с 2012-го группа перенесла активность в европейские страны. Основателями движения стали Анна Гуцол, Александра Шевченко и Инна Шевченко.